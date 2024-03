Brook Crompton Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Brook Crompton beträgt 14,29, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 47,06, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Im fundamentalen Bereich wird Brook Crompton im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 26,04, was einem Abstand von 37 Prozent zum Branchen-KGV von 18,99 entspricht. Somit wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist Brook Crompton eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Brook Crompton derzeit bei 0,51 SGD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 0,51 SGD genau auf dieser Linie, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.