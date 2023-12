Brooge Holdings Aktie: Der weitere Knall!

Die Brooge Energy hat in den letzten 50 Tagen eine negative Kursentwicklung von -15,77 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt (GD50) gezeigt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 bei 90,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass Brooge Energy überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Brooge Energy überkauft ist, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Brooge Energy, was zu einer Einschätzung "Gut" führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das Unternehmen führt.

In den sozialen Medien häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um Brooge Energy, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Brooge Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.