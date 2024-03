Brooge Holdings Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse für die Brooge Energy-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 USD liegt, was einer Abweichung von -44,71 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,62 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,31 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index, dass die Brooge Energy-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, da der RSI7 bei 54,05 und der RSI25 bei 59,78 liegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.