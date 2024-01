Brooge Holdings Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Brooge Energy liegt bei 49,77, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 61,12, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brooge Energy besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,97 USD für die Brooge Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,961 USD, was einem Rückgang von 20,3 Prozent entspricht und daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,56 USD zeigt einen Rückgang von 13,14 Prozent, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass Brooge Energy mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem guten Rating führt.

Insgesamt erhält die Brooge Energy-Aktie daher eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das allgemeine Sentiment und Buzz.