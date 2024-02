Brooge Holdings Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen verfolgt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Brooge Energy liegt bei 40,2. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 erstreckt den Zeitraum auf 25 Tage, und der RSI für Brooge Energy liegt bei 45, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Bei der Einschätzung einer Aktie sind auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation wichtig. In Bezug auf Brooge Energy zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine normale Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Brooge Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,48 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,99 USD um -33,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,02 USD, was einer Abweichung von -0,99 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Zeitraum führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und in den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Brooge Energy veröffentlicht. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich hauptsächlich mit den negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.