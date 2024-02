Brooge Holdings Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Bei einem RSI-Wert von 21,97 wird die Brooge Energy als "überverkauft" eingestuft. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage betrachtet, liegt bei 46,64 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Brooge Energy daher eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Brooge Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verschoben. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die auf eine Tendenz zu besonders negativen Themen hinweist. Auch die Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer negativen Bewertung führt. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Brooge Energy bei 3 USD liegt, was einer Entfernung von -33,48 Prozent vom GD200 (4,51 USD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 3,09 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Unterm Strich wird der Kurs der Brooge Energy-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um Brooge Energy wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, wobei neutral Kommentare und Befunde festgestellt wurden. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer negativen Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Stimmung rund um Brooge Energy als "Schlecht" eingestuft.