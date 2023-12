Brooge Holdings Aktie: Finger Weg!

In den letzten zwei Wochen wurde die Brooge Energy-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brooge Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,08 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,52 USD weicht somit um -11,02 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,91 USD) liegt mit einer Abweichung von -7,94 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brooge Energy liegt bei 96, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Brooge Energy-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine negative Bewertung. Die Aktie hat nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für die Brooge Energy.