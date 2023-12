Brooge Holdings Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brooge Energy-Aktie zeigt einen Wert von 96 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 87,46 über dem empfohlenen Niveau und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Brooge Energy-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung und Einschätzungen gegenüber Brooge Energy hin. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt negative Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie "Schlecht" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen um Brooge Energy eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu dem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 2,75 USD um 45 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 4,65 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhalten wir also eine "Schlecht"-Bewertung für die Brooge Energy-Aktie basierend auf dem RSI, den Diskussionen in den sozialen Medien, dem Sentiment und Buzz im Internet und der technischen Analyse.