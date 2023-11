Broo Aktie: Reine Nervensache!

Sentiment und Buzz: Die Auswirkungen des Internets auf die Stimmung können erheblich sein und sogar zu einer Verstärkung oder Umkehrung führen. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Broo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist Broo einen RSI-Wert von 50 auf, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung basierend auf diesem Signal hinweist. Insgesamt führt dies zur Einstufung des RSI als "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Broo liegt mit 0,009 AUD inzwischen 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Broo eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Broo daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Broo von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.