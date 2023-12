Bronco Billy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Bewertung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie von Bronco Billy ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ein positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2871,9 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3090 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist mit 3085,52 JPY nur eine geringe Abweichung von +0,15 Prozent auf. Insgesamt erhält die Bronco Billy-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt fällt die Bewertung in dieser Kategorie daher auch als "Schlecht" aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und auch hier zeigt sich in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Bronco Billy. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.