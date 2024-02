Broedrene A&o Johansen A/sries B Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse von Brodrene A&o Johansen A- deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 72,78 DKK, was nur minimal über dem aktuellen Schlusskurs von 72,2 DKK liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 72,7 DKK, ebenfalls nahe am letzten Schlusskurs. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Entwicklungen. Auch in den letzten Tagen zeigte sich kein besonderes Interesse seitens der Anleger. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) für 7 Tage liegt bei 48,53, während der RSI für 25 Tage bei 65,42 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Brodrene A&o Johansen A- auf Basis verschiedener trendfolgender Indikatoren, des Anleger-Sentiments und des RSI.