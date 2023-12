Broedrene A&o Johansen A/sries B Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Aktie von Brodrene A&o Johansen A- wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Dies wird durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,58 im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,87 deutlich, was einen Abstand von 79 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brodrene A&o Johansen A- liegt bei 21,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktivität im Netz als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 64,4 DKK als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um 13,97 Prozent vom GD200 (74,86 DKK) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 64,7 DKK, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Brodrene A&o Johansen A- daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.