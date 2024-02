Broedrene A&o Johansen A/sries B Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Brodrene A&o Johansen A- wird derzeit mit einem Kurs von 72,2 DKK gehandelt, was einem Rückgang von -0,69 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Brodrene A&o Johansen A- mit 6,72 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,46 Prozent auf. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild in Bezug auf die Brodrene A&o Johansen A- hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brodrene A&o Johansen A- zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 48,53, was auf eine neutrale Position hinweist. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI-Wert 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse der Brodrene A&o Johansen A- für verschiedene Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einstufung ergibt.