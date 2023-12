Brockman Mining Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Brockman Mining: Aktienanalyse zeigt negative Performance in verschiedenen Bereichen

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Brockman Mining im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Rendite von -15,66 Prozent erzielt hat, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,05 Prozent verzeichnete, liegt Brockman Mining mit einer Rendite von 7,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Brockman Mining-Aktie bei 0,15 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,14 HKD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Brockman Mining, was zu einer negativen Differenz von -6,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brockman Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 57, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Brockman Mining.

In verschiedenen Bereichen zeigt die Aktienanalyse von Brockman Mining eine negative Performance, was zu "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.