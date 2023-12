Brockhaus Technologies Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Brockhaus-Aktie bei 25,7 EUR liegt, was einer Entfernung von +16,71 Prozent vom GD200 (22,02 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,73 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein gutes Signal aufweist, da der Abstand zum GD50 bei +18,27 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Brockhaus-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 3,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Brockhaus-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 20,9), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Brockhaus in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Auch hier wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Insgesamt wird die Brockhaus-Aktie auf dieser Stufe daher als "Neutral" eingestuft.