Brockhaus Technologies AG: Vorläufiger Umsatz steigt in H1 2022 deutlich auf 75,1 Mio. EUR bei einem bereinigten EBITDA von 26,9 Mio. EUR (35,9% Marge); Prognose 2022 bestätigt Frankfurt am Main, 8. August 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, 'Brockhaus Technologies') erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 einen vorläufigen Umsatz vor PPA von 75,1 Mio. EUR, was einem Wachstum von… Hier weiterlesen