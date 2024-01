Broadwind Energy Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analystenbewertung der Broadwind sieht insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Buy, 0 Neutral und 0 Poor-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Broadwind liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 235,82 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Poor"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Broadwind mit einer Rendite von 54,75 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Poor"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Broadwind-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -23,86 Prozent aufweist, was zu einer "Poor"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.