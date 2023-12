Broadwind Energy Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Broadwind. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,25 Punkte, was darauf hinweist, dass Broadwind momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 57,09, was ebenfalls auf eine "Neutral" Bewertung des Wertpapiers hindeutet.

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung und den Diskurs kann Aktienkurse beeinflussen. Langfristig betrachtet zeigt die Diskussion über Broadwind eine mittlere Intensität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung für das langfristige Stimmungsbild bleibt ebenfalls unverändert und führt somit zu einem Gesamtergebnis von "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Broadwind ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,8 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die langfristige Meinung der Analysten zur Broadwind-Aktie ist ebenfalls positiv, mit Bewertungen von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9 USD, was auf eine zukünftige Performance von 262,9 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,48 USD hindeutet. Auf Basis der Analysteneinschätzung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".