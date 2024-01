Broadwind Energy Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Broadwind wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als gut, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Broadwind. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 233,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,7 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Broadwind in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Broadwind liegt bei 43,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Broadwind zahlt. Dies ist 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche von 31.

Insgesamt ergibt sich aus den Analysteneinschätzungen, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und den fundamentalen Kennzahlen eine Gesamtbewertung der Aktie von Broadwind als "Gut".