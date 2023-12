Broadwind Energy Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Broadwind zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,54 USD, während der Aktienkurs bei 2,93 USD liegt, was einer Abweichung von -17,23 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 2,5 USD, was einer Abweichung von +17,2 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass Broadwind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,8 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 31,2. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Broadwind in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 240,49 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -205,35 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg des "Industrie"-Sektors um 147,62 Prozent liegt Broadwind mit einer Unterperformance von 112,48 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Broadwind. Es gab zwei positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Broadwind daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.