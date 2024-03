Broadway Industrial-Anleger wird’s freuen!

Die Dividendenrendite von Broadway Industrial beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,06 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Broadway Industrial-Aktie zeigt einen Wert von 5 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (15,38) bestätigt ebenfalls eine Überverkauftheit und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Broadway Industrial.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat Broadway Industrial im letzten Jahr eine Rendite von 16,47 Prozent erzielt, was 28,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt das Unternehmen aktuell 27,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung.