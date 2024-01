Broadway Industrial Aktie: Ein handfester Grund

Der Aktienkurs von Broadway Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 16,95 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -13,75 Prozent, und Broadway Industrial liegt aktuell 17,01 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Broadway Industrial. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen im normalen Bereich liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Broadway Industrial als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 über sieben Tage beträgt 31,25 und der RSI25 über 25 Tage liegt bei 48,28, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Broadway Industrial mit 0,091 SGD um +13,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +1,11 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" für die charttechnische Sicht führt.