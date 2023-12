Broadway Industrial Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadway Industrial liegt bei 6,01, was im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" einen Abstand von 69 Prozent unter dem Durchschnitt bedeutet. Diese niedrige Kennzahl weist darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Broadway Industrial in den letzten zwei Wochen von den Nutzern eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu diesem Ergebnis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Broadway Industrial bei 0,086 SGD notiert, während die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,09 SGD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,08 SGD, was einer aktuellen Differenz von +7,5 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Broadway Industrial zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich die Ausprägung auf 21,43, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild ergibt daher eine neutrale Bewertung.