Broadway Industrial Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Broadway Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,47 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. In der Branche für "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -12,14 Prozent, während Broadway Industrial mit 28,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Broadway Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,108 SGD weicht somit um +35 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 SGD) liegt mit einer Abweichung von +20 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Broadway Industrial liegt bei 8,7, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 18,92 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Broadway Industrial als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 14,04 liegt die Aktie insgesamt 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 21,86 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie auch in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".