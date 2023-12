Broadway Industrial Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Bei Broadway Industrial wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Broadway Industrial weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Broadway Industrial überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt erhält das Broadway Industrial-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Broadway Industrial in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -30,77 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 16,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (-14,24 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -14,5 Prozent, und Broadway Industrial liegt derzeit 16,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie wird auch die Kommunikation im Netz betrachtet. In diesem Bereich hat Broadway Industrial in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Broadway Industrial somit als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Broadway Industrial derzeit bei 0,09 SGD, während der Aktienkurs bei 0,085 SGD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,08 SGD, was einer Differenz von +6,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Broadway Industrial-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Diese verschiedenen Analysen führen insgesamt dazu, dass Broadway Industrial derzeit eine neutrale bis schlechte Bewertung erhält.