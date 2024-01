Broadway Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Broadway-De-Aktie handelt derzeit bei 7 USD, was einem Aufschlag von 3,7 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt die Bewertung auf Basis der letzten 200 Tage einen Wert von -6,17 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadway-De einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 15,6) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält Broadway-De eine "Neutral"-Bewertung nach fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, hat sich die Stimmung für Broadway-De in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend wird die Broadway-De-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI (37,35 Punkte) als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI (54,8 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird Broadway-De daher aufgrund verschiedener Analysepunkte als "Neutral" eingestuft.