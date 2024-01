Broadway Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Jackson Financial":

Die Broadway-De Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,81 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der Broadway-De-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien überwiegen in den letzten Wochen die negativen Meinungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens, wodurch die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Broadway-De-Aktie am letzten Handelstag bei 7,01 USD lag, was einen Unterschied von -6,28 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Broadway-De-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.