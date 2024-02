Broadway Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Broadway -De Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ein neutrales Bild für die Aktie. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher erhält Broadway -De in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Broadway -De Aktie ergibt einen Wert von 64,52, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 64 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Broadway -De Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit 8,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 15,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Broadway -De Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.