Broadstoneet Lease Inc Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Analysten haben die Broadstone Net Lease Inc-Aktie mit einer neutralen Einschätzung bewertet. Insgesamt gab es keine positiven oder negativen Bewertungen, sondern nur eine neutrale. Es gab keine aktuellen Updates von Analysten zu diesem Wert. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie voraussichtlich eine Performance von -100 Prozent erzielen wird, da ihr aktueller Preis bei 17,22 USD liegt. Daher wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Einschätzung das Rating "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Broadstone Net Lease Inc-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung zu Broadstone Net Lease Inc in den sozialen Medien aufgehellt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "gut"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 15,87 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,22 USD, was einer positiven Abweichung von 8,51 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 15,67 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Broadstone Net Lease Inc-Aktie eine "gut"-Bewertung sowohl aus Anlegerperspektive als auch aus charttechnischer Sicht.