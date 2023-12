Broadside Aktie: Das ist die Höhe!

Die Broadside-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,045 USD, was einem Rückgang von 25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 USD zeigt mit einem Schlusskurs von -10 Prozent ein negatives Bild, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Broadside-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Broadside liegt bei 57,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,94 eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen war eine verstärkte positive Diskussion über das Unternehmen Broadside zu beobachten. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.