Broadside Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, so die Anleger. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation an fünf Tagen, während an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Broadside. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei Broadside wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum einen negativen Trend.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Broadside-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 50 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine Abweichung von 25 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Broadside-Aktie ergibt sich ein neutraler RSI-Wert sowohl für die letzten 7 Tage (66) als auch für die letzten 25 Handelstage (56,52). Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Broadside-Aktie sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität in den sozialen Medien, der charttechnischen Analyse als auch des Relative Strength Index.