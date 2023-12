Broadside Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Broadside-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Broadside-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,29 und ein Wert für den RSI25 von 53,92. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 USD mit dem aktuellen Kurs (0,04 USD) eine Abweichung von -33,33 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Broadside in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde deutlich mehr über Broadside diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

