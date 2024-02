Broadside Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Broadside-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,83 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs liefert damit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Broadside.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Broadside in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Broadside-Aktie von 0,0699 USD eine Entfernung von +16,5 Prozent vom GD200 (0,06 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,06 USD auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Broadside-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.