Broadridge Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Broadridge ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotzdem standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 3 schlechte und 4 gute Signale zeigten, was zu einer positiven Empfehlung führte.

In den letzten zwölf Monaten lagen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen für Broadridge vor, was im Durchschnitt einer positiven Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 176 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 204,27 USD eine mögliche negative Entwicklung um -13,84 Prozent zeigt, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Aktie von Broadridge unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,9, was 48 Prozent unter dem Branchen-KGV von 53,32 liegt, was zu einer positiven Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Broadridge in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist, und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einer positiven Empfehlung bewertet.