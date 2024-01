Broadridge Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Sentiment und Buzz. Diese Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Broadridge jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Broadridge eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Broadridge liegt derzeit bei 1,63 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 5,23 % niedriger ist. Diese Differenz von 3,6 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten haben Broadridge in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie von Broadridge liegt bei 176 USD, während der letzte Schlusskurs bei 196,35 USD liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von -10,36 % und die Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" auf Basis der Bewertung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Broadridge-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 170,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 196,35 USD liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 187,69 USD, was die Aktie eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird Broadridge auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.