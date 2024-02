Broadridge Aktie: Sensationelle Entwicklung

Broadridge hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 37,81 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +42,16 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 203,89 Prozent niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Broadridge aktuell bei 1, was jedoch eine negative Differenz von -3,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Broadridge-Aktie sowohl bei längerfristigen als auch kurzfristigen trendfolgenden Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 178,39 USD, was eine positive Abweichung von +10,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 196,47 USD bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Broadridge abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.