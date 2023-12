Broadridge Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten zwei Wochen wurde Broadridge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so unsere Redaktion. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab zudem 10 schlechte Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Broadridge derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Analysten bewerten die Broadridge-Aktie derzeit als gut, basierend auf 2 positiven Bewertungen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -9,16 Prozent hin, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Broadridge eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die langfristige Stimmung und Diskussionen im Internet deuten auf eine positive Stimmung rund um die Aktie von Broadridge hin. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Broadridge in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine gute Bewertung.