Broadridge Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Broadridge-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 178,89 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 197,92 USD, was einem Unterschied von +10,64 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 199,75 USD (-0,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Broadridge waren. Die Aktie wird daher heute als "Schlecht" eingestuft, obwohl vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Broadridge eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten bewerten die Broadridge-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 169 USD, was einem Abwärtspotenzial von -14,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Stimmungsbild rund um Broadridge hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wird jedoch neutral bewertet. Zusammengefasst erhält Broadridge für dieses Kriterium daher ein "Gut".