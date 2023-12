Broadex Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Aktie von Broadex wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Broadex in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +49,1 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Broadex 53,96 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Broadex im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,72 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Broadex in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.