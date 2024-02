Broadex Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie von Broadex weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,89 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,32 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz nur bei 0,42 Prozentpunkten liegt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 23,73 CNH eine Entfernung von -18 Prozent vom GD200 (28,94 CNH), was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 25,05 CNH, was wiederum ein schlechtes Signal darstellt, da der Abstand -5,27 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs von Broadex auf Basis der Bewertung aus 50 und 200 Tagen als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadex beträgt derzeit 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als neutral eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Broadex eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Broadex in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".