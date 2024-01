Broadex Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Entwicklung von Broadex wird in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Broadex derzeit eine Rendite von 0,92 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Broadex liegt bei 67,31 und der RSI25 bei 52,95, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 26,34 CNH lag, was einem Unterschied von -12,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Broadex daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als auch auf die Dividendenrendite, den RSI und die technische Analyse.