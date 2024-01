Broadex Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung und Diskussionen über die Broadex-Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Broadex-Aktie liegt bei 54,11, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 50,15, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Dividendenrendite der Broadex-Aktie liegt bei 0,92 %, was 0,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich hat die Broadex-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,45 % erzielt, was einer Outperformance von +46,61 % im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 52,29 % über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.