Broadex Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Dividendenrendite von Broadex beträgt derzeit 0,89%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,32% liegt. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft. In den sozialen Medien wurde Broadex in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadex beträgt 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 23,73 CNH 18% unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 25,05 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs von Broadex insgesamt als "Schlecht" bewertet.

