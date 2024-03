Broadex Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadex liegt bei 35,96, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" ist das KGV von Broadex durchschnittlich. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Broadex festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Broadex daher in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Broadex liegt bei 45,13 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 37,05 Punkten auf 25-Tage-Basis. Diese Werte deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt erhält Broadex daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Broadex in den verschiedenen analysierten Kriterien überwiegend neutrale Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien, Sentiment und Buzz, als auch in der Anleger-Stimmung.