Broadcom: Mittelfristiges Kursziel bei 825,99 EUR

Am gestrigen Tag hat die Broadcom-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,06% hingelegt und insgesamt in der vergangenen Handelswoche -1,72% verloren. Die Einschätzungen der Analysten sind jedoch optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Broadcom liegt aktuell bei 825,99 EUR. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von +3,30%. Von den 18 befragten Analysten empfehlen 73,33% die Aktie als starken Kauf oder Kauf.

Vier Experten sehen die Broadcom-Aktie eher optimistisch und sechs halten sie neutral. Zwei Bankanalysten empfehlen einen Verkauf des Papiers.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,27.

Dies zeigt deutlich das Potenzial dieser Investitionsmöglichkeit auf dem Markt auf.