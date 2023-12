Broadcom Mandatory Conv Pref Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Broadcom wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft, insbesondere im Halbleiter- und Halbleiterausrüstungssektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,19, während das Branchen-KGV bei 70,2 liegt, was einen Abstand von 83 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Broadcom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +94,37 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -1,53 Prozent, und Broadcom übertraf diesen Wert um 99,76 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird Broadcom in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Broadcom langfristig als "Gut" ein, mit 9 positiven, 4 neutralen und keiner negativen Bewertung von insgesamt 18 Analysten. Kürzere Einschätzungen zeigen 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 777,45 USD, was einer Erwartung von -31,18 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1129,74 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Broadcom liegt bei 4,02 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage betrachtet wird, beläuft sich auf 27,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieses Gesamtbildes eine "Gut"-Bewertung für Broadcom.