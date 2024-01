Broadcom Mandatory Conv Pref Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Dividendenrendite der Broadcom-Aktie beträgt 2,13 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,19 und ist damit 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 70. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete die Broadcom-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent, was eine Outperformance von +72,18 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 88,83 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis bei 99,68 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Broadcom-Aktie hindeutet. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,7, was auf eine neutrale Positionierung hinweist, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Broadcom-Aktie gemäß der verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenpolitik als neutral, die fundamentale Bewertung als gut und die Performance im Vergleich sowie der Relative-Stärke-Index als schlecht bzw. neutral bewertet werden.