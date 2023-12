Broadcom Mandatory Conv Pref Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Broadcom-Aktie wird derzeit von Fachanalysten technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 813 USD, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1139,58 USD liegt und damit einen Abstand von +40,17 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 935,97 USD, was einer Differenz von +21,75 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite der Broadcom-Aktie beträgt 2,13 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,28 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Broadcom eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Broadcom-Aktie liegt der RSI7 bei 3,53 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,38 eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Broadcom eingestellt waren. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Auch die Optimierungsprogramme zeigen mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Analyse der Broadcom-Aktie, während die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung eher negativ bewertet werden.