Broadcom: Kursziel von 902,36 EUR

Die Aktie von Broadcom wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt laut Expertenschätzungen um +5,87% über dem aktuellen Niveau.

• Aktuell liegt das Kursziel für Broadcom bei 902,36 EUR

• Am 12.10.2023 könnte die Aktie laut Prognosen um +3,55% steigen

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,30

Gestern konnte die Broadcom-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +3,55% verzeichnen und hat damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg von +7,14%. Der Markt zeigt sich somit aktuell relativ optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Broadcom beträgt im Durchschnitt der Bankanalysten 902,36 EUR. Dies würde Investoren eine potentielle Rendite von +5,87% ermöglichen – sofern diese Schätzung zutrifft. Nicht alle Analysten teilen jedoch diese Einschätzung trotz...