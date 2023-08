Broadcom: Kursziel von 798,90 EUR erwartet - Optimismus bei Analysten

Die Broadcom-Aktie wird laut Bankanalysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 798,90 EUR mit einem Risiko von -0,14% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 04.08.2023 lag der Kurs bei -0,38%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,28

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +72,41%

Obwohl der Finanzmarkt in den letzten fünf Handelstagen um -1,89% gesunken ist und letzter Tag eine negative Entwicklung von -0,38% verzeichnete hat – scheint die Stimmung unter den Bankanalytikern positiv zu sein. So bewerten aktuell 17 Experten die Aktie als starkes Kaufsignal und nur einer sieht sie als Verkaufsempfehlung an.

Insgesamt teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sehen das mögliche Risiko aufgrund der jüngsten schwachen Trends höher.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Niveau...